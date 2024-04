Dal Nord Ovest - Calci e pugni ai Carabinieri, poi la fuga con la droga in tasca

Un arresto alla luce del giorno quello che è avvenuto in Lungo Dora Napoli a Torino. Un giovane 23enne, di origine marocchina, ma residente a Torino, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Fermato per strada durante un controllo dei carabinieri della stazione di Barriera di Milano all’altezza del civico 20, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato la fuga reagendo con calci e pugni nei confronti dei militari.

Successivamente è stato braccato nei pressi del ponte Carpanini e a seguito di perquisizione (avvenuta anche presso il domicilio) è stato trovato in possesso di sette grammi di hashish, tre telefoni cellulari e banconote di diverso taglio, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.