Raffica di incidenti stradali nel Biellese, a Valdengo padre e due figli finiscono in ospedale

Raffica di incidenti nel Biellese. Sono stati quattro nella sola giornata di ieri, 10 aprile. Fortunatamente non si sono registrati feriti, eccezion fatta a Valdengo dove un padre e i suoi due figli sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso in codice verde.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale (reso viscido dalla pioggia) e sarebbe finito fuori strada. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza agli occupanti del veicolo.

Altri sinistri si sono verificati nei comuni di Roppolo, Biella e Sostegno ma in tutti i casi non si sarebbero registrate conseguenze gravi per i conducenti.