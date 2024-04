Gaglianico, la comunità islamica dei Bosniaci del Piemonte ha pregato per la festa del fine del digiuno FOTO

Ieri mattina, 10 aprile, nella moschea dzemat Biella a Gaglianico, la comunità islamica dei Bosniaci del Piemonte ha pregato per la festa del fine del digiuno (fine del Ramadan), la Eid al-Fitr.

“Possano pace e amore riempire le nostre vite. Soprattutto in questo periodo molto difficile per l’intera umanità – spiegano - Preghiamo Dio affinché possa ripristinare, rafforzare la nostra fede nella speranza per un domani migliore; lasciamo che la concordia regni tra noi; possa l’unità della fede e dell’amore restituirci la fiducia in noi stessi e trovare rifugio dalle nostre debolezze nella grazia di Dio. Un sincero auguri a tutti i musulmani in Italia e nel mondo”.