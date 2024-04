Boxing Club Biella protagonista con il trittico Rinaldi-Pozzati-Prinetti FOTO

La Boxing Club Biella ancora presente e protagonista in quel di Sant'Antonino di Susa domenica 7 aprile per una riunione pugilistica perfettamente organizzata dalla Skull Boxe Canavesana del Maestro Furlan affiancato per l'occasione dal Tecnico Andrea Mariotti organizzatore e padrone di casa. La collaborazione con la società biellese è ormai collaudata e ad ogni manifestazione le due società si invitano facendo fare sempre più attività ai propri pugili.

Per l'occasione, a salire sul quadrato sono stati due ragazzi ed una ragazza, Lorenzo Rinaldi al suo 11 match, Edoardo Pozzati al suo esordio ed Emma Prinetti al secondo match, tutti e tre hanno ben figurato dando ottimi feedback al Maestro Scaglione per l'occasione all'angolo. Il primo a salire sul ring è stato Lorenzo al peso di 70kg che ha gestito alla grande un incontro intenso con scambi di gran potenza tanto che già nella prima ripresa, il biellese è riuscito a mettere in difficolta Carzaghi facendolo contare e facendogli intuire il verdetto a suo vantaggio. Grande vittoria per Lorenzo che sta crescendo di incontro ad incontro.

Il secondo atleta a salire sul quadrato è stato Edoardo Pozzati al peso di 67 kg opposto a Cuda di Torino che dopo una ripresa paritaria, è riuscito nella seconda con un colpo largo a toccare il naso del laniero, costretto a fermarsi. Ultima eroina biellese è stata Emma Prinetti, 14 anni, gran carattere tanto che ha affrontato a muso duro la campionessa Italiana Sula dando tutta se stessa e affrontando come una veterana il match che si è concluso con un pari che ha dato buone speranze e possibilità ad Emma ed al suo entourage.

Veramente un gran weekend per la Boxing Club Biella che sta lavorando con grande forza per ottenere i risultati che l'hanno sempre contraddistinta e su cui pugili di livello hanno creato il loro futuro. Tutti pronti per domenica 14 dove la società ospiterà il secondo Criterium giovanile con più di 120 ragazzi che si affronteranno e si divertiranno sotto le direttive del responsabile Angelo Fabiano.