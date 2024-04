Bi Roller, al via la stagione agonistica con una sottoscrizione per la cronoscalata

Ricomincia la stagione agonistica del pattinaggio corsa e, subito, Bi Roller fa il botto. Nei giorni scorsi, alla tradizionale gara di Pasquetta a Paderno d’Adda, prima tappa del Circuito Interregionale CNO, Michele Rocchetti ha gareggiato con molta competenza e sicurezza, conquistando il 3’ posto nella classifica combinata del circuito, grazie a due splendide gare di qualifica della sprint che gli sono valse la finale chiudendo con un quinto posto e ad un’ottima gara lunga in cui ha chiuso al 7 posto.

Bravi anche gli altri atleti Bi Roller che si sono cimentati nella competizione: Adama Kone’, Giovanissimo, e Alex Botezatu, Esordiente, Paolo Casanova Borca categoria Ragazzo, Niccolò Temporin e Matilde Granitzio, categorie allievi, alcuni di loro alla prima esperienza agonistica. Nelle scorse settimane, invece, al Palapajetta di Biella si sono svolti i Campionati Regionali Pista per le categorie Giovanissimi ed Esordienti che hanno visto protagonisti solo i più piccoli di Bi Roller e alcuni di loro alla primissima esperienza agonistica: Annalisa Scolaro e Adama Kone’ come Giovanissimi, Valentina Mascolo, Alex Botezatu, Mattia Tamburrano per gli Esordienti.

La prossima domenica, 14 aprile, alla Colletta di Torino, sarà la volta la Campionati Regionali Pista, competizione valida per le qualificazioni ai Campionati Italiani, che vedrà impegnati 7 atleti Bi Roller per le categorie Ragazzi12, Ragazzi, Allievi, Junior, Senior: Matilde Granitzio, Michele Rocchetti, Annibale Sangiorgi, Susanna Rocchetti, Dora Ferretto, Achille Sangiorgi e Saverio Valli. Poi mercoledì 17, una delegazione di 6 atleti partirà per Geisingen, in Germania, dove si svolgerà la prestigiosa Tappa di Coppa Europa, tappa obbligata ormai da anni per il team di pattinaggio corsa biellese. Per quattro giorni, pattinatori provenienti da tutto il mondo si confronteranno sulla pista più veloce d’Europa.

Ci attende una carica di emozioni e adrenalina! Seguirà un calendario ricchissimo di eventi che coinvolgeranno gli atleti delle rotelle biellesi per quasi tutti i week end dei prossimi mesi, fino ai primi di ottobre, comprendendo due Campionati Italiani Strada e Pista, il Campionato Maratona e la Maratona del Mondiale Open, il Campionato Regionale Strada, moltissimi Trofei Interregionali per tutte le categorie, una tappa di Coppa Europa in Italia ad agosto, una maratona internazionale in Germania a settembre.

Tra questi ci sarà anche un appuntamento che coinvolgerà l’intera società sportiva e i sostenitori locali. Si tratta di un evento sportivo a carattere nazionale organizzato da Bi Roller in collaborazione con Oasi Zegna, la seconda edizione del Trofeo delle Alpi Biellesi – Oasi Zegna, programmata per il 15 giugno in Panoramica Zegna. La competizione a carattere nazionale, inserita nel circuito CNO, coinvolgerà gli atleti delle categorie Ragazzi, Allievi, Junior, Senior e Master in una doppia gara: una sprint in salita di 60 metri sulla strada di accesso al piazzale 2 di Bielmonte e una spettacolare cronoscalata in salita di 2100 metri a partire dal Bocchetto Sessera fino a Bielmonte.

Per organizzare al meglio quest’evento che porterà nel Biellese alcune centinaia di atleti con i loro accompagnatori, Bi Roller sta cercando sponsor e sostenitori: alcuni hanno già garantito il sostegno come Lauretana, Menabrea, Sellmat, Edilnol, Comunità Montana Valle Cervo, Fondazione Fila, Riso Naturalia, Salumificio Gabba, Pasticceria Massera, L’Enoteca di Biella, Vesmaco ma Bi Roller conta di trovare altri appoggi importanti e di coinvolgere anche la popolazione del territorio grazie all’apertura di una sottoscrizione di crowdfunding che verrà pubblicizzata nei prossimi giorni sui profili social.