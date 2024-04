Abodi in visita a Biella, il ministro dello Sport incontra società e sindaci FOTO

Tappa a Biella per il ministro dello Sport Andrea Abodi che, nella giornata di oggi, 10 aprile, ha incontrato le società sportive, i sindaci e gli assessori comunali del Biellese. Accanto a lui il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini.

La prima visita si è concentrata al Museo Vittorio Pozzo di Ponderano; in seguito, il ministro si è recato prima al Biella Rugby, con la cerimonia di inaugurazione dei lavori di realizzazione della foresteria, poi alla piscina comunale di Biella, recentemente interessata da un intervento di riqualificazione per l’efficientamento energetico e impermeabilizzazione della vasca.

Infine, Abodi ha incontrato i sindaci e i rappresentanti delle società sportive al Museo del Territorio: in tal sede, sono state raccolte necessità e sollecitazioni circa lo sport in generale, assieme all’esposizione della linea politica e delle principali misure del Ministero dello Sport.

Un’importante occasione di dialogo e di confronto proprio per ragionare insieme su tematiche di stretta attualità, come l’importanza dell’attività sportiva (e la sua applicazione nella realtà di tutti i giorni) o il ruolo sociale che può assumere lo sport così da contribuire a contrastare fenomeni, come la criminalità, e adottare atteggiamenti responsabili.