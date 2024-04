Chiavazza, al Teatro parrocchiale la compagnia TiArt: “Preferire di no”.

La compagnia TIART ha sempre puntato sulla qualità e sull'originalità delle sue produzioni, cercando di offrire al pubblico degli spettacoli coinvolgenti e stimolanti. Con la pièce, “Preferirei di no” portata in scena con la regia di Davide Zanichelli, la compagnia vuole intrattenere il pubblico e far riflettere sulle complessità dei rapporti familiari. Tra due donne, madre e figlia, molti conflitti irrisolti e centrati soprattutto sulla figura del rispettivo padre e marito, e sulle bugie che spesso vengono costruite per nascondere la verità.

L'evento si terrà presso il Teatro Parrocchiale di Chiavazza, il prossimo 13 aprile alle ore 21:00.

Si ricorda che l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Clelio Angelino per sostenere le sue attività a favore dei pazienti emato-oncologici.

Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questa serata di teatro e solidarietà, per contribuire insieme a una causa importante e godere di uno spettacolo di grande qualità artistica. Non mancate!”