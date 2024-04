Nel primo pomeriggio di oggi 10 aprile, intorno alle 14:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, Comando di Vercelli, e quella dei mezzi speciali con autogru della sede centrale, intervenivano nel comune di Cervatto per il recupero di un autovettura in fondo al canalone in zona impervia a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata precedente.