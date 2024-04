Biella: 10 veicoli sequestrati dalla Polizia Locale in due mesi

Nello specifico, negli ultimi due mesi, sono stati sequestrati ben dieci veicoli (tra cui due motocicli), per mancanza della prescritta copertura assicurativa (articolo 193 Codice della Strada) e nella maggior parte dei casi sprovvisti della prescritta revisione periodica (articolo 80 Codice della Strada).

Ricordiamo che per il C.d.S. l’articolo 193 prevede una sanzione di 606€ e la decurtazione di 5 punti sulla patente e il sequestro del veicolo. Sono stati contestati anche 2 fermi per guida senza patente.

Inoltre sottolineiamo l’importanza della copertura assicurativa dei veicoli per poter garantire il rimborso a terzi in caso di incidente in cui vengono riportati danni a cose o persone, oltre alle eventuali garanzie accessorie facoltative.