Biella, una sorprendente riscoperta nell’Archivio di Stato

L’inaspettata riscoperta, tra i beni donati da Pietro Torrione all’Archivio di Stato di Biella, di un dipinto caravaggesco nordico, la cui attribuzione è in fase di definizione, permette di immaginare un’importante giornata di studi che faccia il punto sulle ricerche in corso sulla cultura caravaggesca in Piemonte e che abbia il dipinto oggi a Biella al centro della discussione.

La fortuna e l’eco di Caravaggio ha una fiammata intensa tra il 1600 e il 1640 circa e coinvolge l’intera Europa. Le novità della sua pittura devota al naturale, lo sguardo quasi cinematografico per scelte di luce e taglio ravvicinato delle sue composizioni rende il pittore e le opere che gli spettano nei suoi pochi anni di attività nella capitale pontificia (1592 circa-1606) al centro degli interessi dei giovani pittori che arrivano a Roma in quegli anni attratti dalle occasioni di lavoro nella rinnovata capitale della cristianità cattolica di nuovo cruciale per gli equilibri di potere dopo il Concilio di Trento.

Senza dimenticare che il pittore, nell’ultima parte della sua vita, si spostò a Napoli e in Sicilia rivoluzionando la storia della pittura in quei luoghi toccati direttamente dal suo magistero. La lingua di Caravaggio si parla in molte città d’Italia, ma anche in Spagna, in Francia, nei Paesi Bassi e quasi ogni corte, ogni casa nobiliare e borghese ma anche ogni Diocesi della nostra penisola cerca di avere nelle proprie collezioni e nelle proprie sedi un dipinto caravaggesco, eseguito se non dal maestro almeno da uno dei suoi seguaci.

Il Piemonte, come molti territori dell’Italia, vede l’arrivo costante di opere basate su questa nuova lingua artistica: non si contano gli acquisti della corte sabauda e del suo entourage nei primi decenni del Seicento, le importazioni per arricchire l’arredo delle chiese delle città della regione, che determinarono ricadute nel collezionismo delle epoche successive fino all’ingresso nei musei pubblici istituiti nella regione a partire dal XIX secolo. Gli studi, e le mostre, hanno saputo da tempo fare luce su questo importante fenomeno di gusto, ma sono ormai circa vent’anni (dalla mostra La buona ventura di Georges de La Tour e aspetti del caravaggismo nordico in Piemonte, vista alla Galleria Sabauda nel 2003) che non si tenta di fare una sintesi ordinata sui molti fatti nuovi emersi, sulle ricerche in corso nell’ambito di questo movimento artistico internazionale.

L’occasione del ritrovamento a Biella di questo significativo dipinto di un maestro nordico completamente sconosciuto agli studi costituisce il propellente per un incontro tra i maggiori specialisti di questo ambito della ricerca. L’iniziativa, promossa dal Rettorato dell’Università di Torino in favore delle attività del Dipartimento di Studi Storici e del corso di laurea Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development, nasce in collaborazione con i Musei Reali di Torino ed è curata da Annamaria Bava, Alessandro Morandotti, Mauro Natale e Gelsomina Spione. .