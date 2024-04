Auser, a Valdilana sono iniziate le "merende tecnologiche"

Sono iniziati nei giorni scorsi, a Valdilana, in frazione Balticati, le “merende tecnologiche” organizzare dell’Auser, grazie al finanziamento dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale nell’ambito del progetto “Digital Device”, che si pone come obiettivo la facilitazione digitale degli adulti e senior.

Molto partecipato il primo pomeriggio di “merende” durante il quale sono stati affrontati gli argomenti legati al vivere digitale ed all’utilizzo dei vari dispositivi informatici. Gli incontri proseguiranno per i mesi di aprile e di maggio.

“Abbiamo pensato ad una fascia oraria pomeridiana, per facilitare i nonni nelle loro attività spesso di aiuto a figli e nipoti - spiega Alice Ronchi di Auser Provinciale -. Le persone così potranno aiutare le loro famiglie e poi ritornare a casa per cena. L’idea è di una vera e propria merenda, in modo da superare la lezione frontale che spesso crea distanza tra le persone. In un clima informale, invece, è più semplice apprendere e confrontarsi”.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 18 aprile. Per iscriversi, la partecipazione è gratuita, è necessario prenotarsi al seguente numero di telefono: 348-5193741.