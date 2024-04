Biella, proseguono le asfaltature, domani cantiere in via Bertodano, FOTO

Proseguono i lavori di asfaltatura in città, e domani giovedì 11 aprile il cantiere interesserà via Bertodano.

I cartelli e le transenne sono stati posati nella giornata di oggi e proseguiranno fino al 19 aprile, secondo l'ordinanza comunale. Dal 15 la colata di asfalto interesserà invece anche via Carso.

In particolare, in via Bertodano dalla rotonda con via Carso alla rotonda con via Torino è prevista la chiusura alternata dei due sensi di marcia. Prima i lavori interesseranno una direzione, quindi l'altra per non paralizzare il traffico nel cuore cittadino.