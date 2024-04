Nuoto pinnato paralimpico: dalla Serie A ai Nazionali assoluti.

Un fine settimana molto impegnativo per i ragazzi di ASD CENTRO INTEGRAZIONE SPORTIVA, società Biellese che svolge attività ludica promozionale ed agonistica in diverse discipline per bambini, ragazzi e adulti con disabilità fisica, intellettiva e autistici.

Lo sport paralimpico comprende diverse discipline, in questo fine settimana il Biellese porta a casa, per la prima volta nella storia cittadina, una nuova attività, grazie alla determinazione dell’atleta ed istruttrice paralimpica Biolcati Michela Aruni; la Pallanuoto Paralimpica.

Michela è stata proposta tempo fa come atleta di pallanuoto, dopo una valutazione e classificazione, assieme ad un suo atleta Samuele Galdini. Lo scorso sabato mattina, i due atleti si sono uniti agli atleti della società Triestina, per una partita di SERIE A. La società ospita atleti provenienti da diverse parti d’Italia: Piemonte, Lombardia, Friuli e Veneto.

Dice Michela: “È iniziato un po’ per gioco, un’amica e una compagna di squadra , assieme ad altri ragazzi mi hanno detto, proviamo a giocare a pallanuoto?- ovviamente viste le mie difficoltà, pensavo mi prendessero in giro anche perchè mentre mi allenavo in piscina, dall’altra parte vedevo i ragazzi normodotati, allenati dall’amico Mirko, tirare pallonate molto forti; invece dopo un po’ di allenamento con stratosferiche difficoltà per trovare il mio equilibrio, anche solo per galleggiate e palleggiare, sono riuscita a scendere in campo. È stata una bellissima esperienza, siamo un gruppo che si sostiene l’uno con altro: i più esperti supportano i nuovi atleti”.

Il week end si conclude con:

- SAMUELE 5 TITOLI ITALIANI ASSOLUTI



- FERDINANDO 1 TITOLO ITALIANO ASSOLUTO 2 ARGENTO 1 BRONZO



- MICHELA 4 TITOLI ITALIANI ASSOLUTI E 1 ARGENTO.

“Grazie alle famiglie, ai volontari, ai fisioterapisti che sostengono i ragazzi e la società che ci hanno accompagnato durante tutto il corso dell’anno”.