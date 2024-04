Biella Jazz Club si trasferisce a Città Studi: i prossimi appuntamenti.

Il Biella Jazz Club si trasferisce a Città Studi e cambia il tradizionale giorno del concerto, a mercoledì 10 Aprile, l’appuntamento è il Concerto di Gala con la Società Musicale G. Verdi “Città di Biella”, per l’occasione nell’Auditorium dell’Università biellese, alle ore 21.

Nelle precedenti edizioni del Gala, la grande Orchestra Biellese, in collaborazione con il Biella Jazz Club, ha ospitato grandi artisti tra cui, Cheryl Porter, Andrea Tofanelli, Andrea Giuffredi, la Band del Maurizio Costanzo Show, il sodalizio tra le due realtà ormai si ripete con ricorrenza biennale da molto tempo, riscuotendo sempre un grande successo.

In questa edizione i solisti saranno 2 grandi talenti del nuovo Jazz Italiano, Fabio Buonarota alla tromba e Andrea Andreoli al trombone, accompagnati dalla grande orchestra biellese diretta dal M. Massimo Folli e da Max Tempia al pianoforte, Massimo Serra alla batteria e Maurino Dellacqua al basso.

Il repertorio si discosta un po’ dal classico per orchestre di fiati, molti arrangiamenti sono su brani standard jazz o medley di grandi autori tra cui, un omaggio a Lelio Luttazzi, ma anche uno a Hengel Gualdi. Adattamenti per grande orchestra sul repertorio di Duke Ellington e Henry Mancini, ma anche il suggestivo “Children of Sanchez” di Chuck Mangione. Tra la prima parte e la seconda i solisti Buonarota e Andreoli suoneranno accompagnati da Tempia, Serra e Dellacqua alcuni brani di Roy Hargrove e Maurice Brown.

I concerti del Biella Jazz Club, nella storica sede di Palazzo Ferrero, riprendono martedì 16 Aprile con Francesca Ajmar Quartet, la stagione concertistica è finanziata dai bandi di Fondazione CR Biella, Città di Biella “Assessorato alla cultura” e Consiglio Regionale del Piemonte.