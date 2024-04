Dopo il Ministro Calderone e il Sottosegretari Gemmato, domani a Biella la visita del ministro Abodi

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi sarà a Biellamercoledì 10 aprile per incontrare società sportive, sindaci ed assessori comunali del Biellese. Una giornata che diventa un’importante occasione di dialogo per confrontarsi sulle nuove politiche del Governo Meloni.

Ad accompagnare nella visita il Ministro dello Sport l’Assessore Regionale Elena Chiorino e il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

“Il Biellese ha un’antica e consolidata tradizione sportiva, gode di un effervescente e dinamico associazionismo sportivo, ha invidiabili strutture e una vocazione paesaggistica per gli sport outdoor. E’ necessario mettere a sistema il mondo dello sport non solo perché è mondo che educa a sani principi e alla rispettosa competizione, ma perché lo sport genera anche indotto, a partire proprio dal mondo dell’associazionismo” spiega Delmastro.

La visita al Museo Vittorio Pozzo

Alle ore 12.00 il Ministro Abodi visiterà il Museo Vittorio Pozzo di Ponderano, fortemente voluto dall’Assessore Regionale Elena Chiorino, nella sua veste di Sindaco di Ponderano: “Sono orgogliosa di aver lasciato una traccia del mio passaggio, come Sindaco, anche nel mondo dello Sport celebrando, con un Museo apposito, l’intramontabile Vittorio Pozzo, che era un ponderanese”.

L’appuntamento da Biella Rugby

Successivamente il Ministro si recherà presso il Biella Rugby a inaugurare i lavori di realizzazione della foresteria con cui verranno creati otto appartamenti con cucina e camera da letto per ospitare in giocatori.

Così chiosa Elena Chiorino: “Il Biella Rugby è una realtà straordinaria, anche per i più piccini che trovano un ambiente sano. Il mio piccolo Gregorio è un ‘rugbysta in fasce’ e conosco molto bene questa società che ha raggiunto importanti risultati anche grazie al vivaio biellese. Sono certa che anche il Ministro verrà contagiato dall’entusiasmo sano e pulito che si respira attorno al Biella Rugby. Nel contesto della visita avremo modo anche di premiare quattro ragazzi degli Special Olympics che si sono distinti nelle ultime gare e la squadra di Rugby degli Special Olympics. Lo sport è di tutti, lo sport è per tutti, ma soprattutto lo sport supera ogni barriera e sono felice che a consegnare il meritato riconoscimento sia proprio il Ministro dello Sport”.

La tappa alla piscina comunale di Biella

Alle 14.30 il Ministro visiterà la piscina comunale, recentemente interessata da un intervento di riqualificazione per efficientamento energetico e impermeabilizzazione della vasca.

Così commenta Elena Chiorino: “Si tratta di un imponente lavoro per la nostra piscina comunale per l’importo faraonico di 1.840.000 euro. Sono fiera del lavoro della Giunta Cirio che, in costante raccordo con il Comune di Biella, ha garantito il finanziamento, con fondi PNRR, di interventi strutturali per lo Sport biellese”.

L’incontro con i sindaci e con le società sportive

L’ultimo appuntamento della giornata Biellese di Abodi è previsto per le ore 15 al Museo del Territorio, dove il Ministro incontrerà sindaci e rappresentanti delle società sportive per raccogliere necessità e sollecitazioni e per illustrare le linee politiche del Ministero dello Sport.

“Ci piace passare dal ‘cogito ergo sum’ a ‘audio ergo sum’: Fratelli d’Italia umilmente ascolta gli operatori del settore per dare risposte concrete e non ideologiche. L’approccio pragmatico ai problemi è la cifra esistenziale e politica a cui ci ha abituati Giorgia Meloni e vale per qualsiasi livello di Governo. Curare una Nazione significa prima di tutto conoscerla. Siamo sicuri che l’incontro servirà non solo agli amministratori e agli operatori del settore, ma sarà un momento di proficuo confronto per lo stesso Ministro” concludono Chiorino e Delmastro.