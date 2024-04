Amministrative 2024, a Biella 4 candidati per Palazzo Oropa

Ad oggi, sono in 4 a contendersi la carica di sindaco di Biella alle elezioni amministrative del prossimo giugno, con le ultime entrate in campo e chi invece ha deciso di non presentarsi più.

Il centrodestra, coalizione che ha guidato la città negli ultimi 5 anni, candida Marzio Olivero, attuale assessore, il quale, oltre al suo partito Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, sarà appoggiato anche da una lista civica guidata dall’ex sindaco Dino Gentile, che, nel 2019, andò al ballottaggio proprio contro il centrodestra, perdendo sul filo di lana contro l’attuale primo cittadino Claudio Corradino.

Novità anche nel centrosinistra, con la candidata Marta Bruschi del PD, che sarà sostenuta, oltre da Verdi e Sinistra e +Europa, anche dal Movimento 5 Stelle, con il pentastellato Domenico Remorini, che, negli ultimi giorni, ha rinunciato alla propria candidatura a primo cittadino.

Ha annunciato la sua candidature già da qualche settimana Andrea Foglio Bonda della lista civica Buongiorno Biella, mentre è notizia delle ultime ore la discesa in campo di Riccardo Ramella con la lista civica Nova Bugella.