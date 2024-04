Pollone, una casetta in legno per libri e depliant all'ingresso della Burcina

Da ieri, nei pressi dell'ingresso del Parco della Burcina di Pollone, è in bella mostra una casetta in legno contenente diversi libri, messi a disposizione per chi vorrà fruirne, depliant turistici in particolare su Pollone e sulla Burcina. Un'iniziativa lodevole che vede la collaborazione di Pro Loco, Biblioteca B. Croce e Comune.

Sarà compito dei volontari della Biblioteca mantenere la casetta ben rifornita di libri e della Pro Loco di Pollone per quanto concerne i depliant pubblicitari. “Realizzata da Claudio Nuvoli, in legno verniciato con tetto che la rende impermeabile alle intemperie – spiegano dalla Pro Loco - Le antine e i laterali sono stati arricchiti con alcuni passaggi di colore sempre dal nostro Claudio”.