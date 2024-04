Dal Nord Ovest - Auto fuori strada finisce contro un albero, morto un 46enne

Incidente mortale intorno alle ore 6,30 di questa mattina, martedì 9 aprile, a Rivoli. Un’auto stava viaggiando in direzione della zona industriale di Rosta su Corso Susa, lungo la strada statale 25 in località Perosa, quando sarebbe uscita fuori dalla carreggiata per dinamiche ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del comando di Rivoli.

La vettura ha urtato degli alberi a bordo della carreggiata subendo un grave impatto. Sul posto ha operato l’equipe medica del 118, vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, ausiliari Anas e i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

A perdere la vita è il conducente, un uomo di 46 anni, la cui salma è stata affidata ai famigliari.