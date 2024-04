Al Bona si fa lezione nell'aula immersiva

Alcuni la chiamano anche l'"Aula delle meraviglie", è l'"Aula immersiva", uno spazio dinamico e inclusivo, permette a tutti, anche ai disabili, di poter accedere ai contenuti multimediali con facilità, per imparare o per insegnare a sua volta. E a Biella è una realtà all'istituto Bona, dove verrà inaugurata giovedì 11.

Ed ecco che se un tempo le carte geografiche erano appese alle parei della classe, ora potranno essere proiettate in questo immenso spazio, dove sarà dunque possibile viaggiare nel tempo e nello spazio, conoscere realtà attraverso una vera e propria "immersione" nei contenuti, attraverso le immagini e il suono.

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi PNRR e per quanto riguarda la scuola di via Gramsci l'aula potrà essere usata dagli studenti di tutti gli indirizzi. "Sarà un laboratorio destinato a loro, ma anche un laboratorio curato anche da loro - spiega il professore Stefano Garlanda - . Mentre infatti per i più piccoli sarà piuttosto un'aula destinata all'apprendimento, che resterà comunque complementare all'apprendimento tradizionale, per i grandi sarà un banco di prova, uno spazio dove loro stessi dovranno rendersi protagonisti. In che modo? Realizzando video per esempio di percorsi turistici, ma non solo. Sarà un'aula che sarà usata dagli allievi di tutti gli indirizzi".

L'obiettivo è avvicinare sempre più i ragazzi alla tecnologia: "Oggi il mondo dell'online, dell'informazione attraverso il web, della comunicazione attraverso il mondo informatico, è molto importante - conclude il professore - , e noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi siano pronti ad affrontare il mondo esterno nel migliore dei modi. Tra l'altro per i giovani questo è uno strumento molto curioso dove il loro coinvolgimento è molto importante".

All'inaugurazione di giovedì saranno presenti anche Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi e Christian Clarizio, responsabile Sellalab Biella. La presentazione dell’ambiente immersivo sarà a cura dei professori Debora Bazzano e Stefano Garlanda che hanno curato il progetto.