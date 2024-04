Domani mercoledì 10 è prevista l'interruzione dell'energia elettrica a Sandigliano in alcune vie dalle ore 14:00 alle ore 15:00 in via Carducci al civico 59 e 38 sn, e dalle dalle 8,30 alle 15,30 sempre in via Carducci, ma anche in via Micca, via Gramsci, via Cavour, via XXV Aprile, via Dante e in via Trieste.