Piazza Vittorio Veneto, Fai Biella: "Abbattuti 12 alberi in germoglio, gli amministratori riflettano"

Riceviamo e pubblichiamo:

""Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici prevede ondate di calore a 50 gradi Celsius entro il 2050. Abbiamo l'obbligo di agire oggi".

Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, commenta così l’importante intervento su Place de Catalogne, a sud della città, che è stata piantumata con querce, frassini, aceri e ciliegi, e che fa parte di un progetto ancora più ampio (altri 170.000 alberi sono in arrivo) che vuole includere la capitale di Francia tra le città a zero emissioni di carbone entro il 2050, e a far parte delle metropoli il cui 50% della superficie potrà essere coperto da vegetazione.

Non è la stessa sensibilità che si ritrova a Biella dove, per rifare piazza Vittorio Veneto, già 12 alberi in germoglio e alcuni cespugli ornamentali sono stati abbattuti in questi giorni, cancellando di fatto un viale ombroso per far posto a una spianata di lastre di pietra e cubetti di porfido.

Il verde in tutte le sue accezioni, già carente nella città piemontese, ma soprattutto per chi non ha un giardino proprio o non possiede le energie per coltivarlo, è un bene sociale, fa parte del Paesaggio urbano, altrettanto protagonista quanto monumenti e architetture di pregio. Come prima grande azione riduce il caldo estivo, combatte le emissioni di carbonio rendendo il cemento più vivibile, favorisce quella biodiversità così preziosa per volatili e insetti, che si sono forzosamente adeguati a vivere in mezzo a ad asfalto e condomini.

Il danno ormai è stato fatto, ma invitiamo a questo proposito gli amministratori biellesi a riflettere attentamente su questi temi, non solo per pianificare un futuro migliore, ma pure per salvaguardare un ancor più prezioso verde esistente, frutto di anni di crescita e cura, che una volta cancellato non si può recuperare in breve tempo con giovani piante. Quella del cambiamento climatico è una delle tematiche più affrontate non solo dall'attualità e dalla politica, ma anche e soprattutto da coloro che possono offrire delle soluzioni innovative a riguardo: questo comprende architetti, designer e urbanisti, che si prodigano, attraverso antichi e nuovi alberi e giardini, a migliorare la qualità dell'aria.

Se Biella è una Città Creativa Unesco e una Città Alpina, compia un passo avanti anche in difesa dell’ambiente e della biodiversità".





Davide Furfaro

Capo Delegazione FAI Biella