Caffè del Benessere, si presenta la “Palestra di Vita”

Oggi, alla presenza di una sessantina di partecipanti, al "Caffè del Benessere" (che rientra nel progetto AccompagnaMenti finanziato dalla Fondazione CR di Biella, che che ha come capofila AMA Biella ed è finalizzato all'assistenza domiciliare delle persone con demenza) il dr. Bernardino Debernardi, Romina Tallia e Francesca Hangler, conduttrici di "Palestra di Vita", hanno presentato questa iniziativa di ANZITUTTO che ha ottenuto finanziamenti dall'Università di Torino e dalla Regione Piemonte.

“La Palestra di Vita”, ideata ed attuata dal 1995 da Pietro Piumetti, psicoterapeuta, dipendente del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e docente presso l’Università IUSTO, è un marchio registrato. E’ un metodo di gruppo di prevenzione e riabilitazione psicologica per motivare le persone anziane a praticare uno stile di vita sano, pensare positivo e attivare la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale.

La “Palestra di Vita” ha come finalità la promozione della domiciliarità ed il miglioramento della qualità di vita, anche prevenendo il declino cognitivo e le patologie correlate all’invecchiamento, migliorando il tono dell’umore e la voglia di vivere. Negli incontri, oltre a scambi di esperienze, sono previsti esercizi di memoria storica del territorio, di allenamento mentale, di ginnastica dolce, ecc. L'attività sarà completamente gratuita. A Zumaglia si sta già svolgendo (con successo) una "Palestra di Vita" frutto della collaborazione tra Anzitutto e Auser Zumaglia.

Dopo la presentazione dell'iniziativa da parte dei relatori, numerose domande del pubblico per ottenere chiarimenti e l'appuntamento per iniziare gli incontri che avranno cadenza settimanale per venerdì 19 aprile alle ore 15 nel locale sovrastante al salone "Maria Bonino" dello stesso Oratorio ove si è svolto il Caffè del Benessere. Per finire il tradizionale caffè, e non solo, offerto dai Volontari dell'Oratorio.

Prossimo Caffè del Benessere a Santo Stefano il 14 Maggio con la dr.ssa Anna Nelva, Endocrinologa, che parlerà di disturbi della tiroide negli anziani.