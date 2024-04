Cossato, presentati i dati del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023

Oggi, nella sala eventi di Villa Ranzoni, a Cossato, la giunta guidata dal sindaco Enrico Moggio ha presentato agli organi di stampa i dati principali del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023. A detta degli amministratori un altro anno che chiude positivamente con un avanzo di oltre 800mila euro che sarà impiegato per gli investimenti, alleggerendo così la contrazione di nuovi mutui.

Nel corso del suo intervento, l'assessore Carlo Furno Marchese ha mostrato i grafici che evidenziano la riduzione dell’indebitamento dell’ente conseguente all’azione di estinzione anticipata dei mutui operata negli scorsi anni e alla scelta confermata ogni anno di sviluppare una programmazione che privilegiasse a copertura degli investimenti programmati l’utilizzo dell’avanzo di gestione. “Una scelta – spiega - che ha evitato di appesantire anche la spesa corrente negli ultimi anni cresciuta sotto l’effetto dell’inflazione, dei rinnovi contrattuali e soprattutto dell’incremento utenze”.

L’assessore ha poi evidenziato i dati di confronto tra il rendiconto 2019 e quello del 2023 sottolineando come il totale dell'attivo sia passato da 28 milioni e 700mila euro a oltre 37 milioni di euro; inoltre, il patrimonio netto è passato da 13 milioni di euro a 15 milioni e 700mila euro. Infine, nel quinquennio non sono stati necessari interventi a salvaguardia degli equilibri di bilancio e sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio esclusivamente per sentenze divenute definitive. In più, non è mai stata attivata l'anticipazione di tesoreria o di liquidità.