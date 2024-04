Candelo fra storia e futuro tecnologico: percorsi di visita all’insegna dell’innovazione FOTO

Candelo è pronto a presentare il nuovo percorso di visita multimediale al Ricetto, una novità straordinaria che unisce tradizione e innovazione, consentendo ai visitatori di immergersi completamente nella storia del borgo medievale e del Medioevo.

Con questa innovativa esperienza, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare spazi precedentemente chiusi al pubblico insieme ad altri rinnovati con la tecnologia, per scoprire la storia, le curiosità ed i segreti custoditi dal Ricetto di Candelo: attraverso allestimenti multimediali all'avanguardia, il percorso di visita offre un viaggio emozionante nel cuore del Medioevo in uno dei Borghi più belli d'Italia.

Entusiasta il Sindaco Paolo Gelone: "Ci lavoriamo da tempo, nonostante le difficoltà di questi ultimi anni e ora invito tutti, in primis proprio i Candelesi, a non perdere l'opportunità di vivere questa esperienza unica al Ricetto.

Un passo importante, concreto ed effettivo per raggiungere uno dei grandi obiettivi di Candelo: generare entrate turistiche sempre più consistenti, a favore dei cittadini, perché permetterà al Comune di avere introiti da spendere per i propri servizi”.

L'accesso al Ricetto rimane gratuito e libero, a pagamento per i visitatori sarà questo percorso di visita, dove storia e tecnologia si fondono per creare un viaggio indimenticabile nel tempo e nella conoscenza: da oggi sarà possibile esplorare il Ricetto di Candelo in modo completamente nuovo, come mai prima d'ora.

"È la prima volta che il Ricetto ha la possibilità di essere vissuto e conosciuto in questo modo: da qui parte una nuova fase che sicuramente saprà portare a grandi risultati, non solo in ambito turistico ma a favore di tutti i cittadini: aumenteranno le entrate a favore dei Candelesi e potremo così investire sempre di più sul paese, per migliorare tutta la nostra città e per incrementare i servizi ai cittadini" conclude il Sindaco.

Il percorso di visita: Il Ricetto tra storia e tecnologia

Cosa prevede il percorso di visita, al di là di quanto già visitabile al Ricetto tra le rue?

Si riceve una vera lanterna, simbolo dell'esperienza di visita, grazie alla quale "illuminare" la storia del Ricetto e i cosiddetti "secoli bui" del Medioevo (anche per capire che così bui non sono, fuori da luoghi comuni e stereotipi). Con in mano la lanterna, il visitatore attiva gli allestimenti tecnologici nelle diverse sale, ognuna dedicata ad un tema specifico.

Piccola grande chicca di questo percorso: i video di introduzione di due nuovi allestimenti multimediali sono stati realizzati con la partecipazione del grande storico Alessandro Barbero.

Il nuovo percorso armonizza sia le novità tecnologiche, sia alcuni allestimenti e materiali preesistenti, andando a costituire un unico sistema di visita completo ed emozionante.

Accessibilità: l'impegno per una fruibilità a 360 gradi

- auto elettrica (accessoriata con tecnologie di narrazione) per accesso disabili al borgo, progetto in fase di richiesta contributi con la collaborazione di Ti aiuto io;

- tutti i video dispongono di sottotitoli (in italiano e inglese);

- una sala con pannelli sul Ricetto presenta anche pannelli in braille;

- diversi accessi sono già stati dotati di ausili mobili per il superamento delle barriere (rampe mobili) per i disabili motori. Si lavorerà per implementare l'accessibilità ovunque possibile;

- ove l'accessibilità fisica non fosse possibile, i contenuti del percorso sono fruibili da tablet che viene fornito all’accesso (in attesa di finanziamenti per il progetto del mezzo elettrico attrezzato).

Fuori le mura: storia e natura si incontrano

Itinerario completo di segnaletica, che accompagnerà il visitatore tra due dei patrimoni più importanti e suggestivi del territorio, il Ricetto e la Baraggia.

La riqualificazione di Candelo va così anche oltre il Ricetto e passa dalla valorizzazione della Baraggia: per noi questa è una priorità, è un obiettivo che si realizza grazie alla collaborazione e al sostegno di Fondazione BIellezza.

Alla base, infatti, un partenariato tra Comune di Candelo e Fondazione BIellezza, in cui quest’ultima si è impegnata alla realizzazione dei lavori sul percorso, sia a livello di costi che di esecuzione, donando poi il frutto della collaborazione alla Città di Candelo, a favore di tutti i visitatori.

L’itinerario segue un percorso che porta dal Ricetto fino al pianoro della Baraggia, una delle zone più suggestive, utilizzando la segnaletica CAI.

Il progetto ha previsto anche il miglioramento della segnaletica stradale per chi preferirà avvicinarsi alla Baraggia in auto, invece che partire a piedi o in bici dal Ricetto.

Si rafforza così la visione del turismo outdoor a Candelo, ad alto valore ambientale e turistico, anche fuori le mura del borgo, valorizzato da un’altra collaborazione, quella con l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che ha concesso al Comune di Candelo un contributo grazie al quale viene avviato un servizio di noleggio e-bike con la collaborazione di Pro Loco e Ebike della Serra.

Un altro obiettivo importante, non solo per Candelo ma per il Biellese: il turismo attivo è un ambito assolutamente determinante per un turismo completo e di qualità e con questa sperimentazione Candelo si fa protagonista mettendo le basi per favorire lo sviluppo anche su questo fronte.