A Biella il comandante interregionale Carabinieri “Pastrengo”, il Generale Micale visita il comando provinciale

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, il Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, Generale di Corpo d’Armata Gino Micale, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Biella per portare il suo saluto ai militari in vista del suo imminente collocamento in congedo.

Il Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, sito a Milano, ha competenza sui Reparti territoriali di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. L’alto ufficiale tra pochi giorni lascerà il servizio attivo nell’Arma a conclusione di una carriera militare di oltre 49 anni, costellata di prestigiosi incarichi in Italia ed all’estero, e che lo ha visto operare anche in Piemonte quale Comandante della Legione Carabinieri di Torino dal 2013 al 2016. Presso il Comando di via Rosselli il Generale Micale ha incontrato una rappresentanza di tutti i Reparti del biellese e dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Provincia.

Nel suo discorso ha tenuto a sottolineare come per il Carabiniere sia centrale e fondamentale curare le relazioni umane, essendo capaci di interagire con le persone più diverse, così da comprenderne le esigenze, le difficoltà, ed essere così capaci di operare efficacemente, e ha sottolineato anche la bellezza del territorio biellese, che aveva avuto modo di apprezzare in particolare nel suo precedente incarico di comando nel territorio piemontese.