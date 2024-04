Occhieppo Inferiore, mici abbandonati in strada in cerca di casa. Si cerca il responsabile VIDEO

Ieri lunedì 8 aprile è avvenuto un fatto gravissimo a Occhieppo inferiore davanti alla ex fabbrica Lometto in Via pista 9. Questi micetti con tanto di cuccia casalinga , sono stati abbandonati in strada.

Si tratta di otto neonati appena di un giorno, alcuni ancora con cordone ombelicale. La signora che abita lì accanto li ha soccorsi e stasera tramite altra associazione sono da balia e preghiamo Dio che sopravvivano.

Dopo una serie di telefonate in zona siamo venuti a conoscenza che oltre ai gattini sono stati scaricate anche due gatte probabilmente le mamme che se non catturate moriranno di mastite. Chiaramente abbiamo avvertito il vigile e abbiamo mandato una Pec alla sindaca in cui chiediamo formale indagine da parte dell' amministratore in zona per capire come arrivare al " MACELLAIO" che ha fatto questo.

Noi provvederemo a sporgere denuncia ai Carabinieri, per ottenere visione delle telecamere di zona.

OCCORRE DIRE BASTA!!

Chiediamo perciò a chiunque abiti in zona se ha visto qualcosa in merito, ce lo riferisca anche in modo anonimo, magari stavolta la legge si potrà applicare.

Chiamatemi al 328 858 7460 non vi chiedo il nome ma ho speranza di trovare il numero della targa dell' auto. Ovviamente piazzeremo le gabbie trappole per recuperare quelle due povere creature che vagano in un territorio sconosciuto, doloranti e affamate.