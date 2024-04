Sci indoor: da Albatros si può VIDEO

È stata inaugurata venerdì 5 aprile la struttura sciistica biellese al coperto di Albatros. L’open weekend ha accolto molti curiosi per l’unica struttura per sport outdoor, praticabili indoor ovvero golf e sci.

Sport all’interno e a due passi da casa, per professionisti e principianti: “Rappresenta un enorme vantaggio – dichiara il titolare –, in pochi minuti grazie al simulatore sarà come passare un'intera giornata in alta quota: uno strumento essenziale per gli agonisti. Per i principianti, invece, rappresenta un metodo sicuro per apprendere la tecnica”.

Fuori stagione? Nessun problema!

Da Albatros non solo sci, ma anche golf: grazie alla tecnologia Trackman, precisa e affidabile, è possibile diventare degli assi nel golf, senza spostarsi da una buca all’altra.

La sede Albatros si trova in Via Cascina Nuova 27, a Ponderano e rappresenta un punto di incontro per gli appassionati, sportivi e istruttori che intendono esaltare al massimo le potenzialità tecnologiche.