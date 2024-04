Golf Club Cavaglià: 10° Campionato Biellese Doppio 2024.

Golf Club Cavaglià organizza, sabato 20 aprile 2024, il 10° Campionato Biellese Doppio 2024, valevole come 7° Trofeo Cappellificio Biellese 1935. La gara è riservata a tutti i golfisti iscritto presso i circoli della Provincia di Biella, o residenti.

Di seguito il regolamento e il programma:

La gara sarà giocata in accordo con le Regole del R&A adottate dalla Federazione Italiana Golf e le Regole Locali pubblicate dal Comitato di gara.

Condizioni

Categoria unica. Limite max di gioco handicap 36. La somma degli handicap di gioco dei componenti della squadra non deve essere però superiore a 52. Qualora non sussistessero queste condizioni la coppia potrà partecipare ma verrà abbassato di quanto necessario l’handicap dei giocatori con il vantaggio più alto.

Formula

Gara a colpi a coppie MEDAL su 18 buche “4 palle la migliore”.

Criteri di ammissione

La gara sarà riservata a tutti i/le golfisti/e iscritti/e (inteso tesserati FIG) presso i circoli della Provincia di Biella, oppure residenti in provincia.

Indi catori di partenza Giocatori: indicatori gialli Giocatrici: indicatori rossi Assegnazione dei premi

L’ordine di assegnazione dei premi (non cumulabili) sarà il seguente: 1° premio Lordo

1° premio Netto

2° premio Netto

3° premio Netto

1° coppia mista

Casi di parità

In caso di parità la squadra vincitrice sarà designata secondo le norme F.I.G. Per l’assegnazione degli altri premi, in caso di parità, valgono le norme F.I.G.

Chiusura della gara

La gara sarà considerata chiusa al termine della premiazione.

Caddies

I giocatori professionisti non potranno fare da caddie.

Qualora lo ritenesse necessario, il Comitato si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni in qualsiasi momento.

Dopo l’inizio della gara sarà possibile apportare modifiche alle Condizioni solo nel caso in cui intervengano fatti assolutamente eccezionali.

Ogni circolo avrà a disposizione n° 1 invito per Presidente e segretario/addetto segreteria.