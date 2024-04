Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi, FOTO

Bucino/Caneparo nella Louisiana Rotary San Gaudenzio Sabato al Gc Cavaglià si è giocato l’evento benefico Rotary San Gaudenzio, louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche (punteggio Stableford). La giornata, che si è conclusa con una gustosa degustazione proposta dall’”Orto in cucina”, ha raccolto fondi per l’Associazione Chiaroscuro. Nel lordo dominio della coppia Simone Bucino/Alberto Caneparo con 42 punti. Nel netto al 1° posto Roberto Nuvolone/Andrea Codini con 44, seguiti da Elena Malquati/Patrizio Ubezio con 43 e Stefano Montipò/Angela Giugliano 43

Nel weekend a Cavaglià GoFox on Tour e VSG Cup by Rossingnol

La stagione al Golf Club Cavaglià sta entrando nel vivo.

Sabato si giocherà il GoFox on Tour (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€) che prevede l'accesso alla finale nazionale attraverso ranking. In premio orologi. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Domenica farà tappa la VSG Cup, campionato multi disciplinare di vela, sci e golf. La gara sarà aperta a tutti e si giocherà con formula Stableford 3 categorie. L’evento sarà sponsorizzato da Pro Shop Groupe Rossignol. Ai neofiti non tesserati Fig sarà riservata una gara di putting green con la supervisione del maestro. A fine giornata dopo le premiazioni a seguire rinfresco. Tra tutti i partecipanti saranno sorteggiati un paio di sci Rossignol con attacchi. Iscrizioni: soci 20€, esterni 60€, iscritti VSG 40€. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segretaria@golfclubcavaglia.it