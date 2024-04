Biella Rugby, ecco i risultati del weekend tra Under 18 e Old

UNDER 18 06.04.24

Biella Rugby v Rugby Parabiago 14-35 (0-14) Marcatori. Mete: Castello, meta tecnica. Trasformazioni: Fusaro Biella Rugby: Moretti; Rava (13’ Defilippi), Pavesi, Castello, Pagliano; Salussolia (41’ Fusaro), Besso; Trocca, Gregori (7’ Avanzi), Rossi (cap.) (65’ Mosca); Chiorboli, Buturca; Silvestrini, Bredariol (44’ Zavallone), Gibello. A disposizione: Gariazzo, Curatolo.

Pietro Giordano, coach: “Si sapeva che Parabiago sarebbe stata una squadra tosta, purtroppo i molti errori tecnici e di scelte durante la partita sono stati deleteri anche solo per riuscire a prendere un punto in classifica; i miglioramenti del gruppo però sono indiscutibili".

UNDER 14 06.04.24

Biella Rugby v Rugby Oleggio 116-7 Marcatori. Mete: Balducci (5), Piazza (3), Defilippi (2), Benedetti (2), Bertone, Braggion, Ghilardi, Gobbi, Paggio, Siletti. Trasformazioni: Benedetti (4), Balducci (3), Bertone (2), Gobbi, Paggio, Di Girolamo Biella Rugby: Benedetti; Piazza, Braggion, Balducci, Ubertalli; Bertone (cap.), Pizzanelli; Ghilardi, Paggio, Defilippi; Gobbi, Buda; Pavanetto, Bocca, Mercandino. A disposizione: Siletti, Ruffa, Coda Caseia, Girardi, Ubertino, Di Girolamo.

Adriano Moro, coach: “La Under 14 ha giocato una partita autorevole non mettendo mai in discussione il risultato. I giocatori hanno giocato in diversi ruoli, sia di mischia che di tre quarti, per migliorare la polivalenza individuale, cioè la capacità di saper fare più cose e in diversi ruoli, obiettivo fondamentale delle categorie giovanili e centrale in categoria. Ci prepariamo a un finale di stagione ricco di stimoli. Ieri sono sceso in campo 21 giocatori che ci auguriamo siano la base dei progetti futuri”.

OLD 06.04.24 a Como

Cinghialold v Brc 10-5 Marcatori. Mete: Italiano Biella Rugby: Mautino, Fusaro, Clerico, Scaramal, Grillenzoni, Ceccato, C. Iacobellis, E. Iacobellis, Bertone, Fozzato, Somma, Vatteroni, Guadagnuolo, Cocimano. A disposizione: Raisi, Tibaldi, Flores, Pignataro, Grandi, Mantovani, Sciutto, Torre, Martino, Pozzati, Italiano.

Silvio Ceccato, coach: “Peccato per una sconfitta immeritata, però ci sono errori che non possiamo permetterci in campo e dobbiamo imparare ad adattarci al metro arbitrale per poter fare il nostro gioco. In compenso si vede il miglioramento netto della mischia, frutto del duro lavoro che i ragazzi svolgono in settimana. Risultato a parte è stata una bella trasferta.”.

Daniele Vatteroni, team manager: “Partita molto nervosa, confusionaria e con lunghe interruzioni. Peccato, dovevamo vincerla. Unica nostra pecca, non aver adattato il nostro gioco alle interpretazioni arbitrali. Al contrario della partita, il terzo tempo è stato proprio divertente, ottima ospitalità da parte degli amici lariani”.