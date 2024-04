Cambiamento per Valdilana: presentati altri tre candidati

A gennaio, in occasione dell’ufficializzazione della candidatura di Costella alle elezioni amministrative di Valdilana, furono fatti alcuni nomi vicino al candidato e oggi, dopo la presentazione di Fulvio Chilò, Simone Moschin, Andrea Cerreia Varale e Rosalba Coppo, desideriamo presentare le schede biografiche di Chiara Crestani, Stefano Vampari e Gaetano Milesi.

Chiara Crestani ha 48 anni, due figli adolescenti e vive da quando è nata a Valle Mosso.

Diplomata ragioniera, è assistente di direzione in una primaria azienda tessile del territorio. Sempre attiva e partecipe alle iniziative del paese, della scuola e della parrocchia, è vicepresidente dell’associazione Amici del Parco Reda.

Chiara ama stare in contatto con la gente e si è messa in gioco perché crede fermamente nella possibilità di un cambiamento.

Stefano Vampari 40 anni di Baltigati, sposato con due figli di 6 e 9 anni. Imprenditore agricolo nel settore vitivinicolo e apistico, insieme alla moglie Elena gestisce due negozi a Valdilana.

Attuale consultore della municipalità di Soprana, è vicepresidente della Pro Loco di Soprana e vicepresidente dell'Associazione per la viticoltura di pregio del Bramaterra e del Lessona, oltre ad essere amministratore dell’enoteca regionale di Gattinara.

Stefano, appassionato da sempre del nostro territorio, si è messo in gioco per portare il suo contributo alla società, dopo le esperienze in più enti che gli hanno permesso di crescere nel campo associativo e amministrativo.

Gaetano Milesi, classe 1950, residente a Valle Mosso sin da bambino, è sposato con tre figli.

Impiegato tecnico nel campo edile per 44 anni in Italia e all'estero è giunto alla meritata pensione.

Gaetano dopo la precedente esperienza in consiglio comunale è attualmente prosindaco di Valle Mosso.

Da più di trent’anni è impegnato nella Parrocchia e in molte associazioni di Valdilana.

Tenace e positivo è sempre operativo e disponibile ad interagire con tutti.