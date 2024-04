Sconfitta a Caronno: Ilario Ormezzano Sai SPB cede 3 a 1.

Nulla da fare per la Ilario Ormezzano Sai SPB, che non è riuscita a strappare punti alla seconda in classifica. La situazione è ancora in bilico, con Alba e Saronno che hanno vinto, ma hanno un calendario complicato.

La partita

Caronno ha dimostrato subito di essere una squadra di alta classifica, sbagliando poco e mettendo a terra punti importanti. I ragazzi di coach Di Lonardo sono stati bravi a cancellare il primo set, riuscendo a spuntarla nel secondo e riaprendo una gara complessa. Poi un infortunio di David Frison e il rientro deciso in gara di Caronno hanno deciso il terzo parziale. Nel quarto, a corto di opzioni, i biellesi hanno provato a cambiare, giocando con una formazione molto offensiva, con Avalle e Scardellato in campo insieme. Purtroppo non ha colto impreparati i lombardi, che hanno subito fatto un parziale di 5 a 0, che pur giocando bene, i biellesi non sono riusciti a ricucire.

Il commento di Davide Mangaretto

“Abbiamo giocato meglio rispetto all’andata, soprattutto per una questione di continuità in ricezione e in difesa. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere la stessa qualità nella fase offensiva, in attacco non siamo riusciti ad essere incisivi. Gran peccato perché forse avremmo potuto chiedere di più da noi stessi, trovare delle soluzioni evitando degli errori diretti. La settimana prossima avremo un altro scontro difficile, per cui dovremo sicuramente prepararci al meglio.”

Il commento di coach Di Lonardo

“Partita molto impegnativa, contro una squadra che lotta per salire in Serie A. Sono partiti molto bene, noi un po’ troppo tesi, soprattutto nel primo set; poi nel secondo abbiamo giocato una bella pallavolo, sia in fase break sia in fase side out. Nel terzo eravamo in partita ed in quel momento è arrivato l’infortunio di David Frison, che ha fatto cambiare l’equilibrio della squadra. Nel quarto abbiamo provato a giocare con tutti e due gli opposti in campo, con Scardellato impegnato come posto quattro. Grande partita in ricezione di Vicario ed in generale per Mangaretto. Al centro abbiamo fatto una bellissima partita, è mancato un pochino l’attacco di Scardellato e di Avalle. Non è bastato, dispiace perché siamo tornati a mani vuote, ma abbiamo provato a stare in partita fino alla fine. Adesso l’obiettivo è di recuperare David in settimana e preparare la partita con La Spezia.”

I numeri

Caronno - Ilario Ormezzano Sai SPB 3-1

Parziali: 25-16; 23-25; 25-13; 25-19.

Tabellino: Avalle 4, Bottigella 0, Frison D. 4, Frison E. 4, Giacobbo 9, Mangaretto 10, Marchiodi 12, Scardellato 8, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Debenedetti, Ressia (L).