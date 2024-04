“Il futuro sostenibile del biellese”, Pichetto: "Insieme, facciamo squadra per lo sviluppo sostenibile del territorio", foto Mattia Baù per newsbiella.it

“Il futuro sostenibile del biellese” è il titolo del convegno che si è tenuto nella mattina di sabato 6 aprile a Biella, presso l’Auditorium di Città Studi, organizzato da CNA Piemonte e gli Ordini professionali di Architetti, Geometri, Ingegneri e Periti industriali di Biella.

Per l'occasione è stato previsto un momento di confronto alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. "Dobbiamo ascoltare le esigenze delle nostre comunità e lavorare per garantire politiche ambientali realistiche ed efficaci - ha commentato sui social il Ministro in riferimento al convegno - . A Biella ho partecipato all'evento con gli amici di CNA Piemonte, i rappresentanti degli Ordini professionali e delle PMI per un dialogo sul futuro sostenibile del biellese. Insieme, facciamo squadra per lo sviluppo sostenibile del territorio".

Tra i relatori Andrea Bonifacio, ANCE Biella; Barbara Gatto, Responsabile Dipartimento Politiche Ambientali CNA Nazionale; Vittorio Porta, Presidente Ordine Architetti Biella; Luca Basso, Presidente Collegio Geometri Biella; Augusto Borsetti, Presidente Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Biella; Alberto Prospero, Rappresentante Ordine Ingegneri Biella e Tiziana Monterisi, CEO e Co-founder di Ricehouse.