Salussola, Museo dell’Oro e della pietra: tornano i laboratori tematici.

Corso avanzato di arte orafa, sbalzo, cesello e filo metallico

Dopo il successo degli anni precedenti, grazie alla competenza del maestro Nicola Artiglia, al positivo riscontro del suo insegnamento, alla fiducia e all’apprezzamento degli Enti sostenitori riprende i laboratori di Arte orafa di sbalzo , di cesello e di filo metallico. Quest’anno il maestro Nicola Artiglia, artigiano d’eccellenza, orafo a Biella, che da anni collabora con il museo, propone un corso avanzato arricchito di nuove tecniche. Si vuole realizzare un percorso formativo di eccellenza nel settore. Il corso nato nell’ambito del progetto Opere All’Oro, si svolgerà nelle sale settecentesche del Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola, in via Duca d’Aosta: unica realtà biellese in grado di offrire laboratori di arte orafa in quanto dotato di completa strumentazione messa a disposizione dei corsisti.

L'attività si sviluppa in un ciclo di otto lezioni di due ore consecutive per otto settimane, da martedì 16 Aprile a martedì 4 Maggio 2024, dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

Corso per la manutenzione e ricostruzioni di muri in pietra a secco.

Il Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola, in rete con l’Associazione Fondiaria La Serra di Chiaverano, ha ripreso i corsi per valorizzare le architetture rurali dei paesaggi terrazzati dell’ anfiteatro della Serra morenica. Il laboratorio inizierà venerdì 19 Aprile 2024 alle ore 20,30 presso il Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola, in via Duca d’Aosta 7, con una lezione teorica – di un’ora e mezza circa - che introduce le origini e le funzioni dei muri di contenimento dei terrazzamenti; sabato 20 Aprile alle ore 8,30, dal Museo ci si trasferirà al cantiere per dare inizio alla parte pratica-allestimento , attrezzi, scelta dei materiali e tutte le operazioni utili alla ricostruzione del muro in pietra a secco. Seguirà una pausa pranzo che costituisce un momento conviviale, nel pomeriggio si riprenderà l’attività per circa quattro ore; nella mattinata di domenica 21 si completeranno i lavori.

“… Nei muri in pietra a secco, come l’attrito è il legante tra le pietre, così il lavoro cooperativo è il legante tra le persone…”