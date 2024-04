Dal Nord Ovest - Interventi di soccorso in montagna, due dispersi a Finero e due scalatori in difficoltà a Mergozzo (foto di repertorio)

Doppio intervento per l'elicottero della Guardia di Finanza domenica pomeriggio. Prima il velivolo delle fiamme gialle ha recuperato, con l'ausilio delle squadre della Valgrande e di Vigezzo del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco, due persone che si erano perse in Valle Cannobina nei pressi di Finero.

Dopo l'azione ai Corni di Nibbio per recuperare due scalatori che si erano calati per 500 metri ma sono rimasti bloccati. In questo intervento anche il supporto della squadra di Ornavasso del Soccorso Alpino. In entrambi gli interventi nessuna conseguenza fisica per le 4 persone recuperate.