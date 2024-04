A Miagliano il Bosco degli Gnomi diventa sempre più magico, tante novità in arrivo FOTO

A Miagliano il Bosco degli Gnomi diventa sempre più magico, un luogo dove fantasia e immaginazione non hanno limite. Il bosco è stato recentemente rinnovato con nuove installazioni, ricco di colori vivaci e tante novità per i più piccini.

È presente una Bibliocasetta con dei libri da leggere o da scambiare, dei giochi didattici in legno, un paroliere, un pallottoliere per contare con i numeri romani, il gioco del tris e tanti giochi su dischetti in legno. Un luogo per tutti, bambini e adulti, che vogliono tornare bambini.