Biella, si asfaltano viale Matteotti e via Bertodano, attenzione alla viabilità

Procedono le asfaltature in città. Nei prossimi giorni saranno interessate viale Matteotti e via Bertodano. Per questo motivo anche la viabilità sarà modificata, come pure le linee bus, in viale Matteotti da domani martedì 9 aprile a giovedì 11 e in via Bertonano da mercoledì 10 aprile a venerdì 19 Aprile.

Le linee interessate al cambiamento saranno:

55 – Biella-Massazza-Vercelli

300 – Biella-Cossato-Trivero

310 – Zimone-Biella-Valle Mosso

320 – Biella cimitero-Ternengo

330 – Donato-Biella-Mosso

340 – Biella-Piedicavallo

350 – Sordevolo-Biella-Pralungo

360 – Biella-Cossila-Favaro-Oropa

390 – Biella-Cavaglià-Anzasco

500 – Biella-Verrone-Milano

549 – Occhieppo-Biella-Verrone

551 – Biella-Cossato-Varallo

599 – Biella Giri Scuole

900 – Biella Anello Urbano

Nel dettaglio, dal 9 all’11 aprile le fermate/capilinea di viale Matteotti verranno trasferite sui lati di via La Marmora, e anche in considerazione del senso di marcia potranno essere usate sia in Largo Cusano che presso il CDA; dal 10 al 19 Aprile: le corse in arrivo da via Torino, alla rotonda con via La Marmora/via Bertodano invertiranno la marcia deviando lungo via Torino, via Bengasi, via Carso, via Cernaia, viale Matteotti e viceversa; la Linea 360 da via Carso devierà su via Bengasi, via Torino, via La Marmora e viceversa; il Giro Scuole 599/M nei giorni 10 e 11 devierà come la Linea 360; successivamente lungo via Carso, via Cernaia, viale Matteotti e viceversa.