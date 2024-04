Biella, il sottosegretario Gemmato in visita anche alle Fondazioni LILT e Fondo Edo Tempia

“LILT e Fondo Edo Tempia sono due realtà che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della salute e nella prevenzione dei tumori nella nostra comunità. Li definiamo fari di speranza. Con dedizione e passione, chi presta servizio in queste associazioni si adopera ogni giorno per offrire servizi di prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione, giocando un ruolo cruciale nella lotta contro una delle malattie più insidiose dei nostri tempi: il cancro. La visita del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato a queste eccellenze non è casuale. Ci uniamo al messaggio lanciato da LILT e Fondo Edo Tempia: la prevenzione è uno degli strumenti più potenti nella lotta contro il cancro. Il Governo lo sa, la Regione Piemonte ne è consapevole e Fratelli d’Italia ha ben chiaro che l'opera svolta da queste associazioni biellesi è di inestimabile valore. Grazie al loro impegno incessante, sempre più persone sono consapevoli dell'importanza della prevenzione e hanno accesso a servizi cruciali per la propria salute. A loro offriamo il sostegno del Governo per garantire che ogni individuo abbia accesso alle risorse necessarie per preservare la propria salute e il proprio benessere. Ai lavoratori va la nostra gratitudine: il loro impegno è una fonte di ispirazione per tutti noi e un segno tangibile della forza della nostra comunità. Insieme, possiamo fare la differenza nella lotta contro il cancro”.

Lo hanno dichiarato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e l’assessore regionale Elena Chiorino durante la visita del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato alle Fondazioni LILT e Fondo Edo Tempia di Biella.