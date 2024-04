Biella, "Sfacchinata Inclusiva": i Vigili del Fuoco alla giornata di sport FOTO

Oggi, domenica 7 aprile, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Biella ha partecipato all'evento ludico-motorio "sfacchinata inclusiva" organizzato da InSport, presso la Piscina Rivetti di Biella.

Durante le 3 ore di nuoto non stop i componenti della squadra, dove erano iscritti anche figli e figlie dei Vigili, si sono ripetutamente alternati in vasca, raggiungendo un totale di 10550 metri, concorrendo alla vittoria del centro sportivo biellese nella sfida con gli altri 4 centri sportivi gestiti da InSport, anch'essi partecipanti alla giornata di sport per tutti.