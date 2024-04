Rissa tra Delmastro e Olivero: "Lo escludiamo categoricamente"

Dalla segreteria di Fratelli d'Italia Biella, riceviamo e pubblichiamo:

“Escludiamo categoricamente qualsivoglia rissa e/o discussione intervenuta fra di noi. Sono 35 anni che facciamo politica insieme e sempre dalla stessa parte. In questi anni non sono mancate anche discussioni, come avviene fra persone libere e franche.

Nulla però è avvenuto sabato sera, tanto meno in relazione a presunte nomine che, per quel che ci consta, non sono mai state avanzate da nessuno. Abbiamo semmai discusso, come sempre goliardicamente, del futuro del monoblocco (ex ospedale di Biella) che ci vede da sempre simpaticamente divisi.

Chi fa politica per passione non parla di nomine e semmai discute allegramente del futuro della città.

Si rassegni chi alimenta certe voci: siamo da 35 anni insieme e saremo insieme per i prossimi 35 anni.

Un Brindisi alla faccia di chi ci vuole male.”