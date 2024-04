I ladri che hanno infranto un vetro per cercare cose di valore nella sede di Fondazione Bricherasio a Roppolo ma se ne sono andati a mani vuote e lasciando il danno alla struttura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri in seguito alla chiamata di alcune donne che si erano recate in sede per le pulizie. I militari hanno raccolto la denuncia e procederanno come di consueto.