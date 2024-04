Pray: Motociclista vercellese ubriaco esce di strada, per lui fratture multiple

Guidava la sua moto con tasso alcoolemico di 1.8 quando, percorrendo la strada a Pray, è uscito dalla carreggiata schiantandosi a terra e procurandosi fratture multiple. Trasportato in ospedale dai sanitari del 118, sarà denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza.