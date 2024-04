Cossato: Motociclista coinvolto in incidente con due auto, in ospedale con prognosi di qualche giorno - foto repertorio

Non sono note le esatte dinamiche del sinistro nel quale un motociclista è rimasto coinvolto con altri due automezzi a Cossato ieri, 6 aprile. Subito trasportato in ospedale e stato ricoverato con prognosi di 5 giorni mentre i Carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi del caso per accertare le responsabilità del fatto.