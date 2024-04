Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Aprile 2024, “D” come “DAJ”

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella - “Calé” è la parola che accompagna il quarto mese dell’anno come la si ritrova nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi e di “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe.

Daj prep.art. ▪ dai, dagli || avend bufà ant ij nòss flutin, vronà d’arbebe e de le viòle, rat e giariòt tuti anmascà, surtì daj cort, surtì daj ca [Tavo] = avendo soffiato nei nostri flautini, ritmato scacciapensieri e ghironde, sorci e ratti tutti stregati, usciti dai cortili, usciti dalle case [Nota bene: nel piemontese orientale il femminile plurale termina in “ij”, per cui non si dice “le dòne”, ma “ij dòni”, “le mondin-e”, ma “ij mondin-i”, ecc., e gli articoli determinativi, le preposizioni articolate e gli aggettivi attributivi e predicativi ricevono pure questa finale; “daj cort” e “daj ca” sono in realtà due nomi femminili plurali]

Daje inter. ▪ dagli! || ross coma ‘d biro i sautavo, i tombavo a pòsta e nen, i fasìo ‘l geugh dle sòtole ch’a viro, a brass dovert, a coma a ven a ven, fin che paròto a-j pijava ‘l tiroliro e daje! an ëscaudava ‘l bufabren [Barba Tòni] = rossi come tacchini saltavamo, cadevamo volontariamente e non, facevamo il gioco delle trottole che girano, a braccia aperte, come viene viene, finché al babbo gli pigliava la mattana e dagli! ci scaldava il sedere [ci sculacciava]

Dal / da lë / daj / da j’ / da le / da l’ prep.art. ▪ dal, dai, dagli, dalle || che a surtiran da l’onda per fela ‘me ‘n lanin còtia candia, e suvé tramez j’arborn ëd l’Oropa tacà la stra do drago [Tavo] = che usciranno dall’onda per farla come un agnello morbida candida, ed asciugare tra i maggiociondoli del torrente Oropa appesa all’arcobaleno strada del drago