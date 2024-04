Ponderano, a breve la posa della pavimentazione all'esterno del polivalente

Un po' in ritardo rispetto ai tempi che erano stati preventivati, ma a breve inizierà la posa del pavimento all'esterno del polivalente a Ponderano.

Soddisfatto il sindaco Roberto Locca: "A giorni finalmente dovrebbe arrivare. Prima non arrivava mai il materiale, poi ha iniziato a piovere e la ditta che doveva posarlo ha iniziati altri lavori, finalmente dovremmo esserci".

La posa non dovrebbe essere molto impegnativa: "In una quindicina di giorni il cantiere dovrebbe chiudersi - conclude Locca - si tratta di autobloccanti che sono adatti in ogni occasione e vanno bene se piove. Anche perchè abbiamo bisogno che le persone possano passare senza problemi perchè è davvero moto usato sia il polivalente che la sala conferenze vicina. Tra corsi di yoga, ginnastica e iniziative varie è sempre molto frequentata la sala conferenze, e se c'è tanta gente basta aprire una porta e c'è il polivalente. Siamo davvero contenti di questa struttura".