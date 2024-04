In Piazza Vittorio Veneto avanti con i lavori, alla stazione arrivano le bici elettriche, FOTO

Avanti tutta con i lavori in piazza Vittorio Veneto a Biella. Il cantiere che prevede la realizzazione di un'area pedonale dove un tempo c'era lo snodo dei bus, ha aperto lo scorso 18 marzo, e la chiusura, si legge nell'ordinanza comunale, è prevista il 18 settembre.

A parte le prime ore in cui è stato aperto il cantiere in cui i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una fuga gas, al momento tutto sembra procedere in maniera spedita. In gran parte dello spazio che diventerà una piazza interamente pedonale, senza taxi e bus, sono già stati infatti posate lastre in grano diorite chiara, spesse 8 cm, che si alternano a cubetti in granito, sotto le quali è stato creato un sottofondo in calcestruzzo spesso 20 cm in modo che la pavimentazione possa supportare qualsiasi tipo di peso.

Il progetto prevede in seguito il rifacimento dell’acquedotto, dell’illuminazione e verrà posato un cavidotto vuoto per l’eventuale posa di linee di alta comunicazione.

Anche Piazza San Paolo successivamente sarà interessata dai lavori. Lo "snodo" di bus che prima era in piazza Vittorio Veneto sarà realizzato proprio in piazza della stazione. "Verrà trasformata in un centro di interscambio ferro gomma - aveva spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - dove si assesteranno tutte le linee comunali e provinciali dei pullman che attraversano Biella, ci sarà la stazione dei taxi e una stazione di noleggio bici elettriche".