Vallanzengo, 50 mila euro per la manutenzione delle strade comunali - Foto archivio newsbiella.it

Il "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni" è stato previsto e disciplinato insieme da Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero Economia e Finanze in favore dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Tra questi il Comune di Vallanzengo che, con Delibera di Giunta dello scorso 22 marzo, ha aderito al fondo, indicando 50 mila euro come somma necessaria per provvedere a manutenzione e messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale.