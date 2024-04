Nuoto: Gaia Savioli tra i 14 atleti convocati dalla nazionale

Gaia Savioli si tinge d’azzurro e vola in Colombia ai Mondiali Universitari di nuoto pinnato. Tra i 14 atleti (8 uomini e 6 donne) convocati dalla Nazionale Italiana di nuoto c’è la biellese Gaia Savioli, atleta dello Sport Club Pralino. I Mondiali sono in programma dal 23 al 29 Aprile presso la piscina olimpionica di Pereira, in Colombia. Il campionato è riservato ai migliori atleti di tutte le Nazioni del Mondo attualmente iscritti all’università.

Gaia studia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca per la Facoltà di Medicina e Chirurgia e frequenta il corso di Laurea di Terapia della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva. A seguito del diploma di Liceo Classico, si è trasferita nel Milanese per proseguire gli studi universitari senza abbandonare la carriera sportiva. Attualmente si allena con gli atleti del NPS Varedo seguiti dal tecnico Valter Mazzei; Gaia porta nel cuore la sua squadra di casa, lo Sport Club Pralino, per la quale tutt’oggi è tesserata.

L’atleta biellese scenderà in vasca nei 200,400,800 metri monopinna. Insieme a lei sarà presente come tecnico a capo della nazionale anche Emiliano Zanella, che ha cresciuto e allenato Gaia tra le vasche del Centro Sportivo Pralino sin da quando era bambina.