Il Rally Lana Revival emoziona sempre di più con 195 equipaggi iscritti, FOTO

Record di iscritti oggi sabato 6 aprile a questa seconda edizione del Rally Lana Revival, con 195 equipaggi, contro i 183 della edizione 2023.

Entusiasti anche gli organizzatori nella cornice tra piazza Duomo e piazza Martiri: "Questo aumento di iscrizioni significa che è una manifestazione che è piaciuta, il format interessa e ne siamo contenti - commenta Gabriele Bodo, tra i promoter dell'evento - . Oggi c'è stata di nuovo molta gente in piazza, come l'anno passato, tanta che è venuta a vedere le auto a conoscere i piloti. Per Aci è un grande impegno dopo quello di Montecarlo, ma è la conferma che se organizzi qualcosa Biella risponde. Si tratta di una manifestazione vicina alla regolarità, dove vengono presi i tempi, non c'è una classifica finale, ma che si avvicina a quella in programma il 10 e l'11 maggio, campionato Italiano la cui quarta tappa farà tappa proprio qui a Biella".

La prima auto è ormai partita, e i primi arrivi sono attesi intorno alle 2,30 di questa notte.