Cosa fare a Biella e nel Biellese oggi 6 e domani 7 aprile

sabato 6

- Biella, in via Mazzini 31/A a Biella, spettacolo marionette ore 15 e 17, Raperonzolo

- Biella, alle 21, concerto del Coro “100% Misto - Made in Biella” diretto da Sandro Montalto alla chiesa parrocchiale di Cossila San Giovanni, in via Santuario d'Oropa 224.

- Biella, dalle ore 10, presso il Museo del Territorio è in programma il seminario “Il Piemonte territorio di innovazione ed eccellente: le risposte del sistema ITS Academy alle sfide del futuro".

- Biella, Rally Lana auto storiche

- Biella, Enoteca Symposium degustazione vini del Friuli

- Biella, dalle ore 09:30 l’Auditorium di Città Studi al convegno dal titolo “ IL FUTURO SOSTENIBILE DEL BIELLESE , cna convegno

- Tollegno in scala dalle 15 alle 18

- Cossato, Un sabato con l'autore ore 16, Manuela Labardi

- Sagliano, inaugurazione “Arte in comune” presenta LiberArt: la mostra collettiva di fotografia e pittura, dal tema libero presso gli Uffici Comunali in Piazza Pietro Micca, dalle 10.30, fino alle 12.30.

- Gaglianico, alle 21, presso l’auditorium comunale Concerto Futurarkestra & Simona Carando.

- Pollone, Appuntamento letterario a Pollone, alle 17, al teatro parrocchiale.

- Occhieppo Inferiore, Aprile in musica alle 21 al polivalente

- Piedicavallo, Piedicavallo in montagna, rassegna cinematografica

domenica 7

- Biella, Rally Lana auto storiche

- Mongrando, Trail della Diga

- Vigliano, mattinata del “Giro dell’acqua”. Canale Mosca e dintorni , passeggiata

- Tollegno in scala dalle 9,30

- Valdilana, Fondazione Zegna, laboratori per bambini "Ri-disegnamo la natura"

- Valdilana, Centro Zegna, "Uso e riuso", dalle 14 alle 17,30

- Cavaglià, inaugurazione monumento Alpini alle 18

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Cossato, Teatro Comunale, spettacolo Tant fracass per niente

- Sordevolo, via Clemente Vercellone, MA/DONNE

- Candelo, visita guidata al Ricetto

MOSTRE

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Biella, Biella, Spazio Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Maternità - Mostra personale di Cecilia Martin Birsa fino al 30/03. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19. WORKSHOP CON L’ARTISTA Sabato 6 aprile, ore 16.00 Info e prenotazioni: info@ceciliascultrice.it| 3493244026.

- Biella, Ma/Donne, in corso alla galleria Silvy Bassanese visitabile fino al 10 maggio

- Biella, Arte & Science. “Creare immaginando”. In mostra al Macist di Riva le opere degli studenti di “Art&science across Italy”. Oltre 30 studentesse e studenti di Biella danno forma al connubio tra arte e scienza esponendo le loro opere al Museo di Arte Contemporanea Macist di Costa di Riva 11, a Biella.

- Biella, Museo de Territorio, mostra "La sua Africa", per ricordare Maria Bonino fino al 14/04, orari, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18.

- Vigliano, Castello di Montecavallo, via per Chiavazza n 30 "Spiriti del Tempo: un'esperienza coinvolgente tra arte e natura alla scoperta di un luogo ricco di suggestioni" visitabile fino al 9/06 Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

- Biella, via Corradino Sella 10, Sala Mostre "Il passato che saremo" dal 06/04/2024 al 07/04/2024 - Orario: dalle 10 alle 18